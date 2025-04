© Foto: Uncredited - Pool

Trumps Zollschock droht in nur wenigen Monaten massive Schäden zu verursachen. 2025 könnte zur Horror-Edition von 2022 werden: Inflation, Rezession, Börsencrash.Nach der Ankündigung massiver "gegenseitiger" Zölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Wall Street am Donnerstag ihren schlimmsten Handelstag seit 2020 erlebt. Rund 3,5 Billionen US-Dollar an Börsenwert wurden vernichtet. Einige Experten fragen sich, ob das erst der Anfang ist. "Es ist überraschend, dass die Aktienkurse nicht noch stärker gefallen sind", sagte Neil Dutta, Chefökonom bei Renaissance Macro. Er vermutet, dass Anleger auf eine Verhandlungslösung hoffen - eine Hoffnung, die sich als trügerisch erweisen könnte. Diese …