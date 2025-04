Die Märkte sind im Korrekturmodus. Die Signale waren schon läger da. Im Frankfurter Börsenbrief setzten wir zuletzt daher auf eine hohe Cashquote bzw. auf einen hohen Gold-Anteil.FB-Leser kennen die nachfolgende Grafik vom DAX aus Ausgab 11/2025. Sie stellt die DAX-Entwicklung und das Kurs-Buchwert-Verhältnis gegenüber. "Auch beim DAX gehen wir von einer Konsolidierung aus." hieß es in unserem Depot-Kommentar. Wir machen das an der KBV-Bewertung fest. In den zurückliegenden Jahren folgte auf das Erreichen einer KBV-Bewertung von 2 stets eine Korrektur um rd. 25 % im Schnitt.Das Korrekturpotenzialreicht bis 17.500 Punkte. Dann wäre das KBV des DAX bei etwa 1,5, was in der Vergangenheit häufig als Niveau für eine Trendwende diente. Sollte es allerdings zu eine vollen Eskalation im Handelskrieg kommen, wovon wir Stand jetzt aufgrund der Erwartung an bilaterale Verhandlungen nicht ausgehen, ist der Buchwert des DAX das Niveau, wo man wieder im größeren Stil investieren sollte. Das liegt bei rd. 11.900 Punkten.