Der Hersteller von Komponenten/Systemen insbesondere der Bereiche Thermomanagement und Energieeffizienz meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr 9 % Umsatzrückgang auf 238 Mio. €. In 2025 sollen die Erlöse aber wieder zulegen, das Zielband reicht von 245 bis 265 Mio. €.Das Potenzial zeigt sich insbesondere an 27 % Wachstum im Segment Energy Management. Dank einer Neuausrichtung der Organisationsstruktur sieht sich das Unternehmen in der Lage, schneller auf Marktänderungen zu reagieren.Kontinuität bei den Ergebnissen: Bei der operativen Marge gelang 2024 eine leichte Verbesserung auf 6 %. Das neue Ziel lautet, mindestens 7 und im Idealfall 9 % zu schaffen.Der Marktschwäche kann sich die TECHNOTRANS-Aktie heute nicht entziehen. Am Tiefpunkt 15,55 € ergibt sich ein Tagesminus von 4,3 %. Mit einem Gewinnansatz von 1,57 € für das laufende Jahr gilt KGV 9,9 sowie ein Börsenwert von 107,5 Mio. €. Gemessen an den Bewertungen, die für TECHNOTRANS schon aufgerufen wurden, ist das eine interessante Dimension.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.