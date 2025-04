News von Trading-Treff.de Bei Nel Asa scheint wie bei so vielen Aktien heute die Luft zu brennen. Die Notierungen sind um mehr als -10 % nach unten abgestürzt. Es gibt kaum ein Halten. Bei nun 0,184 Euro ist die Aktie derzeit auf dem Weg zum mehrjährigen Tiefpunkt. Die Kurse sind damit in einem sehr massiven Abwärtstrend. Ein Entrinnen scheint es nicht zu geben. Nel Asa hat keinerlei Impulse nach oben. Der Konzern hängt nicht einmal am Trump-Dilemma, ...

