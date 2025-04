Stuttgart (ots) -Es ist positiv, dass Innenminister Thomas Strobl nun auch öffentlichkeitswirksam anfängt, diese Anstrengungen im zivilen Bereich zu bündeln. Es drängt sich aber die Frage auf: Warum erst jetzt? Russland hat vor elf Jahren mit seiner gewaltsamen Landnahme in Europa angefangen. Wobei es in Deutschland keineswegs ein Sonderproblem Baden-Württembergs oder der Landespolitik ist, dass die Einsicht in das Notwendige so spät - und hoffentlich nicht zu spät - aufkeimt. Fälschlicherweise glauben zu große Teile der Gesellschaft immer noch, sich gegen Erpressung von außen oder einen Überfall zu wehren, sei nicht ihr Thema, sondern nur eines für Soldaten - und jetzt eben vielleicht auch für Landräte.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6006537