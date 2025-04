Federal Reserve-Chef Jerome Powell spricht aktuell auf einer Veranstaltung namens "Conference of the Society for Advancing Business Editing and Writing". Es wird erwartet, dass er sich zur US-Konjunktur äußern wird. Kann es die Märkte bewegen, wenn er Zinssenkungen in Aussicht stellt? Hier das Video im LIVE-Stream, und dazu kurze Kommentare von uns. Powell sieht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...