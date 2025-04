News von Trading-Treff.de Die NFP-Daten vom US-Arbeitsmarkt treten wegen dem Zollstreit in den Hintergrund, die Wall Street steht vor einem rotem Wochenausklang. Welche Aktien waren spannend heute? Schwarzer Freitag droht an der Wall Street Ein schwarzer Freitag steht an, schreiben bereits einige Finanzkolumnen. Denn tatsächlich verlor der DAX am Mittag rund 1.000 Punkte. Einen solchen Abverkauf erlebten wir innerhalb eines Handelstages zuletzt im ...

