Bielefeld (ots) -Schüler eines Gymnasiums aus Bielefeld haben in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen (Niedersachsen) die rassistisch umgedichtete Version des Gigi-d'Agostino-Hits "L'amour Toujours" gesungen. Das berichtet das Nachrichtenportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Nach der Führung durch die Gedenkstätte haben einzelne Jugendliche des neunten Jahrgangs auf dem zentralen Platz "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gesungen. Die Lehrkräfte waren in diesem Moment an einer Ticketkasse beschäftigt. Aufsichtspersonal der Gedenkstätte griff ein und maßregelte die Schüler. Der Schulleiter ordnete innerschulische Disziplinierungsmaßnahmen an und brachte den Vorfall zur Anzeige. Seit Oktober 2023 verbreiten sich Videos mit dem umgedichteten Hit im Netz. Besondere Aufmerksamkeit erhielt im vergangenen Jahr das Video von einer Pfingst-Party im Sylter Luxusort Kampen, auf der die Feiernden ebenfalls "Deutschland den Deutschen" skandierten.