PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Eine neuerliche Eskalation der weltweiten Handelskonflikte hat Europas Börsen am Freitag weiter einbrechen lassen. China kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an - sie sollen am 10. April in Kraft treten. Der EuroStoxx 50 sackte daraufhin um 4,60 Prozent auf 4.878,31 Zähler ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. Damit sind die bisherigen Kursgewinne des Börsenjahres 2025 wieder dahin. Von der runden 5.000er-Marke hat sich der Index zunächst nach unten abgesetzt.

Der eskalierende Handelskonflikt brockte dem EuroStoxx 50 die schwärzeste Börsenwoche seit mehr als drei Jahren ein: Der Index sackte um 8,5 Prozent nach unten. "Panik macht sich breit", konstatierte Analyst Sören Hettler von der DZ Bank. Nach den Maßnahmen Chinas sei nun davon auszugehen, dass die US-Regierung ihrerseits weitere Importzölle androht oder gar zeitnah umsetzt. Die Konsequenz dieser Befürchtungen sei an den Finanzmärkten eine Flucht in Sicherheit. Aktien als risikoreiches Investment würden hingegen verkauft.

Dies war auch außerhalb des Euroraums zu beobachten: Der Schweizer SMI fiel um 5,14 Prozent auf 11.648,83 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 4,95 Prozent auf 8.054,98 Punkte nach unten./bek/stw

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545