Forbo-Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



An der heutigen 97. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit angenommen. Bernhard Merki wurde als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Die Zahlung der Dividende von CHF 25 pro Aktie wird ab 11. April 2025 erfolgen. Baar, 4. April 2025 An der Generalversammlung der Forbo Holding AG haben heute 159 Aktionäre teilgenommen; insgesamt waren 1 088 983 Namenaktien oder 73,33% des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit. Sie nahmen den Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 an und erteilten den verantwortlichen Organen Decharge. Des Weiteren stimmten sie der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung in Form einer Dividende in Höhe von CHF 25 pro Aktie zu. Der Vergütungsbericht 2024 wurde in einer Konsultativabstimmung mehrheitlich angenommen. Die Generalversammlung hat die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2026, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für 2026, die kurzfristige variable Vergütung der Konzernleitung für 2024 sowie die maximale langfristige Beteiligung der Konzernleitung für 2025 mit grosser Mehrheit genehmigt. Mit Ausnahme von This E. Schneider, der sich nach 21 Jahren erfolgreicher Forbo-Verwaltungsratstätigkeit als Mitglied und Präsident nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellte, wurden alle bisherigen Verwaltungsräte im Amt bestätigt. This E. Schneider gehörte dem Gremium seit 2004 an, bis Ende 2013 als Delegierter des Verwaltungsrats in seiner Funktion als CEO der Forbo-Gruppe.

Mit seinem strategischen Know-how, seinem tiefgreifenden Verständnis für Unternehmens- und Finanzprozesse sowie seiner umfangreichen beruflichen Erfahrung hat er die Forbo-Gruppe während zwei Jahrzenten erfolgreich und massgeblich geprägt. Zu Beginn seiner Tätigkeit als CEO hat er das Unternehmen mit sicherer Hand durch turbulente Zeiten gelenkt. Unter seiner Führung entwickelte der Konzern eine integrierte Unternehmensstrategie unter einer starken, einheitlichen Marke Forbo. Der Verwaltungsrat spricht ihm für sein ausserordentliches Engagement sowie für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit seinen tiefsten Dank aus und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute. Bernhard Merki - seit April 2024 Mitglied des Verwaltungsrats - wurde als neuer Verwaltungsratspräsident mit überwältigender Mehrheit für eine Amtsperiode gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte - Michael Pieper, Claudia Coninx-Kaczynski, Jörg Kampmeyer, Dr. Eveline Saupper und Vincent Studer - wurden als Mitglieder für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses - Claudia Coninx-Kaczynski, Bernhard Merki und Michael Pieper - wurden für ein weiteres Jahr bestätigt. Schliesslich haben die Aktionäre das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr verlängert. René Peyer wurde zudem als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE) Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Für seine Kunden bietet Forbo massgeschneiderte Lösungen, die sich durch Funktionalität, Qualität, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen. Nachhaltiges Produzieren von umweltfreundlichen Produkten ist schon lange fester Bestandteil der Strategie. Die Linoleum-Bodenbeläge von Forbo sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar und klimapositiv (cradle to gate) ohne Kompensation. Für die Herstellung heterogener Vinylbeläge verwendet Forbo phthalatfreie Weichmacher der neuesten Generation. Der BioBelt ist ein Transportband, das aus mindestens 20% erneuerbaren Rohmaterialien besteht. Das AmpMiser-Transportband ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 50%. Das Unternehmen beschäftigt rund 5 100 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netzwerk von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 47 reinen Vertriebsgesellschaften in insgesamt 39 Ländern weltweit. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 betrug CHF 1 122,0 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.

