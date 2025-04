Hannover (www.fondscheck.de) - Das bekannte Fondsanalyseunternehmen LSEG Lipper hat BANTLEON als besten kleinen Anleihenmanager in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet, so BANTLEON in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung:Die Anleihenfonds von BANTLEON haben damit, gemessen an den risikoadjustierten Erträgen im 3-Jahres-Vergleich, die besten Ergebnisse erzielt. Für die Berechnung der Lipper Fund Awards für Kapitalverwaltungsgesellschaften werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse ausgewertet. »Wir sehen den Award als bester kleiner Anleihenmanager als Bestätigung für unser gruppenweit etabliertes aktives Management«, erklärt Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement der BANTLEON AG. "Auch in den nächsten Jahren wird es für den nachhaltigen Anlageerfolg darauf ankommen, die Alphaquellen von Anleihenportfolios basierend auf einer gründlichen Fundamentalanalyse aktiv zu bewirtschaften." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...