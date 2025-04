© Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi

Auch wenn das aktuelle Umfeld turbulent erscheint, gibt es doch weiterhin Aktien, die sich kontinuierlich entwickeln und stetig Dividenden zahlen.Dividendenaktien können ein kontinuierlich steigendes passives Einkommen ermöglichen. Alles, was es dazu benötigt, ist ein Online-Broker und die passenden Wertpapiere. Doch nicht alle Aktien sind geeignet. So zeigt eine Überprüfung der Dividendenhistorie schnell, ob ein Unternehmen auch in Krisen stabile Ausschüttungen bietet oder diese bereits mehrfach aussetzen musste. Thyssenkrupp oder Deutz, die derzeit vom Rüstungsboom profitieren, sind daher beispielsweise keine zuverlässigen Dividendenaristokraten und Dauerinvestments. Ein US-Unternehmen, …