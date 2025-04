An den Börsen herrscht Alarmstufe Rot. Donald Trump hat seine Zollankündigungen umgesetzt und ganze Branchen in Panik versetzt. Was also tun? Der Börsenpunk schätzt die Lage ein.Außerdem beschäftigt er sich mit dem klassischen "sicheren Hafen" Gold. Der Goldpreis hat zuletzt ein Rekordhoch nach dem anderen markiert. Um die Entwicklung besser einschätzen zu können, hat der Börsenpunk die Expertise von Markus Bußler eingeholt.Folgende Aktien werden im Video besprochen: Airbus (WKN: 938914), Ferrari ...

