The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2025ISIN NameCA00175D1006 AMPD VENTURES INCCA13723D1006 CANASIL RES INC.CA2568272058 DOLLY VARDEN SILVERSE0000767188 ALLIGATOR BIOSC. AB O.N.SE0015483151 AEROF SWEDEN BONDCO 21/25VGG6483G1000 NEWEGG COMMER. DL-,021848XS2472334585 LEVERAGE SHA ETP 2072