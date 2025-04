Ingenieurskonzern gewinnt zweiten Pharmamilliarden-Auftrag in Indiana während die Aktie deutlich nachgibt. Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse Anfang Mai.

Fluor wurde für die Erbringung von Engineering-, Beschaffungs- und Baumanagementleistungen (EPCM) für eine zweite milliardenschwere Pharmaeinrichtung in Lebanon, Indiana, ausgewählt. Die am 2. April 2025 verkündete Anlage soll peptidbasierte Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Gewichtskontrolle herstellen und stellt die größte Investition in eine Produktionsstätte für pharmazeutische Wirkstoffe in der US-Geschichte dar. Richard Meserole, Präsident der Geschäftseinheit Advanced Technologies & Life Sciences bei Fluor, betonte die Bedeutung dieses Projekts als Demonstration der führenden EPCM-Position des Unternehmens in diesem Sektor.

Die Aktie des Unternehmens verzeichnet heute einen deutlichen Einbruch und notiert bei 28,01 Euro, was einem Tagesverlust von 9,12% entspricht. Mit diesem aktuellen Kursstand hat die Aktie ihr 52-Wochen-Tief erreicht und liegt inzwischen fast 42% unter dem Jahresanfangswert sowie gut 35% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Fluor hat währenddessen die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2025 für den 2. Mai vor Börseneröffnung angekündigt. Der designierte CEO Jim Breuer und Finanzvorstand John Regan werden die anschließende Telefonkonferenz um 8:30 Uhr Eastern Time leiten. Anleger werden die Präsentation mit Spannung verfolgen, um Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu erhalten.

Die Analystenprognosen der letzten drei Monate zeigen ein gemischtes Bild. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,50 Dollar, wobei die Schätzungen von 40,00 bis 65,00 Dollar reichen. Einige Analysten haben ihre Bewertungen nach unten korrigiert, was eine vorsichtig optimistische Haltung angesichts der jüngsten Unternehmensleistung widerspiegelt.

Trotz der gegenwärtigen Marktherausforderungen, die sich in der negativen Kursentwicklung von -16,14% innerhalb der letzten sieben Tage zeigen, deutet die starke Liquiditätsposition des Unternehmens - mit Umlaufvermögen, das die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt - auf eine mögliche Unterbewertung hin. Die Anleger werden die kommende Gewinnmitteilung und die laufenden Projektentwicklungen genau beobachten, um die künftige Performance des Unternehmens einzuschätzen.

Die aktuelle Volatilität der Fluor-Aktie liegt mit annualisierten 53,07% über dem Durchschnitt, was die Unsicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung unterstreicht. Vom 52-Wochen-Hoch bei 54,72 Euro, erreicht im November 2024, ist der Kurs inzwischen fast 49% entfernt.

