Die Furcht vor einem eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China drückt die US-Börsen am Freitag auch im Handelsverlauf massiv ins Minus. Vor allem bei den Chipwerten wie stehen erneut tiefrote Vorzeichen. Doch auch der Energiesektor rauscht in den Keller.Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag neue Importzölle angekündigt hatte, konterte China nun mit Gegenzöllen in Höhe von 34 Prozent - die Märkte reagierten prompt mit einem Abverkauf.Der Dow Jones Industrial rauscht bisher um weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...