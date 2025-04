Der Bergbaukonzern treibt grüne Energieprojekte voran und erschließt neue Geschäftsfelder, während die Aktie unter Druck steht und Analysten vorsichtig optimistisch bleiben.

Sibanye Stillwater hat am 1. April 2025 die kommerzielle Inbetriebnahme des 89 MW Castle-Windparks nahe De Aar in der Nordkap-Provinz bekanntgegeben. Der aktuelle Kurs des Unternehmens liegt bei 0,79 Euro, was einem drastischen Tagesrückgang von 15,42 Prozent entspricht. Diese erneuerbare Energieanlage soll die südafrikanischen Betriebe des Bergbaukonzerns mit Strom versorgen und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltigerer Bergbaupraktiken dar. Mit einer erwarteten jährlichen Energieproduktion von 309 GWh soll der Windpark etwa 5,5 Prozent des Energiebedarfs von Sibanye Stillwater in Südafrika decken. Diese Initiative zielt nicht nur auf eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks ab, sondern soll auch Kosteneinsparungen im Vergleich zu den aktuellen Versorgungstarifen ermöglichen.

Herausforderungen im PGM-Markt

Der Markt für Platingruppenmetalle (PGM) steht unter erheblichem Druck aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und steigenden Recyclingraten. Trotz dieser Gegenwinds bleibt Sibanye Stillwater optimistisch bezüglich der Zukunft von PGMs. Dies spiegelt sich jedoch nicht in der Kursentwicklung wider, da die Aktie in den letzten sieben Tagen über 21 Prozent an Wert verloren hat und sich mit 39,92 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch befindet.

Das Unternehmen erkundet Möglichkeiten, seine emissionsarme Metallproduktion als "hochwertig" zu positionieren und damit potenziell einen Preisaufschlag am Markt zu erzielen. Zusätzlich könnte Sibanye Stillwater von US-Regierungssubventionen profitieren, die auf die Entwicklung lokaler Versorgungsketten für kritische Metalle abzielen. Diese Fördermaßnahmen könnten die Stillwater-Mine in Montana näher an die Gewinnzone bringen.

Analysten-Einschätzungen

Die Stimmung der Analysten gegenüber Sibanye Stillwater ist derzeit gemischt. Laut MarketBeat hat die Aktie ein Konsensrating von "Halten" von sechs Analysten, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau signalisiert. Das höchste Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kurs, während selbst das niedrigste Kursziel noch über dem derzeitigen Handelsniveau liegt. Diese Projektionen deuten auf eine vorsichtige Zuversicht hin, die sowohl die Herausforderungen im PGM-Markt als auch die proaktiven Strategien des Unternehmens zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten widerspiegelt.

Sibanye Stillwater adressiert die aktuellen Marktherausforderungen durch strategische Initiativen im Bereich erneuerbarer Energien und durch die Nutzung staatlicher Unterstützung. Obwohl der PGM-Markt weiterhin schwierig bleibt, deuten die Bemühungen des Unternehmens, sich günstig zu positionieren, auf Potenzial für zukünftiges Wachstum und Stabilität hin.

