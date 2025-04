Ein bizarrer Social-Media-Post von Donald Trump sorgt für Aufsehen: Der ehemalige US-Präsident behauptet, mit Unterstützung von Warren Buffett den Aktienmarkt absichtlich in den Keller zu treiben. Buffett selbst widerspricht nun deutlich.Trump hatte am Freitag auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social ein Fan-Video geteilt, in dem behauptet wird, er lasse die Börse gezielt um 20 Prozent abstürzen, um die Notenbank zu niedrigeren Zinsen zu zwingen. Im Video heißt es weiter, Warren Buffett habe Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...