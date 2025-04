Der britische Finanzkonzern verringert seinen direkten Anteil von 4,29% auf 0,63%, was zusammen mit Handelskriegssorgen den DAX-Wert unter Druck setzt.

Die Commerzbank verzeichnete am Freitag einen signifikanten Kursrückgang von 7 Prozent, was sie zum größten Verlierer im DAX machte. Hintergrund dieses Abverkaufs ist unter anderem eine bedeutende Veränderung in der Aktionärsstruktur: Der britische Finanzkonzern Barclays PLC hat seine direkte Beteiligung an der Commerzbank erheblich reduziert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom 4. April 2025 hervorgeht, sank der Anteil der direkten Stimmrechte von vormals 4,29 Prozent auf nun lediglich 0,63 Prozent. Diese Reduzierung erfolgte durch Überschreiten der Meldeschwelle am 26. März 2025. Der Gesamtanteil von Barclays an der Commerzbank, inklusive Finanzinstrumente, beläuft sich nach dieser Veränderung auf 10,81 Prozent, was einem Rückgang gegenüber den zuvor gemeldeten 14,42 Prozent entspricht.

Handelskriegssorgen verstärken Bankaktien-Abverkauf

Die allgemeine Marktlage verschärft den Druck auf die Commerzbank-Aktie zusätzlich. Der sich anbahnende Handelskrieg zwischen den USA und globalen Handelspartnern belastet insbesondere den Bankensektor überproportional stark. Diese geopolitischen Spannungen stellen für die Commerzbank eine doppelte Belastungsprobe dar: Einerseits durch die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen möglicher Handelsbeschränkungen auf ihren Geschäftsbetrieb, andererseits durch die zusätzliche Verunsicherung im Hinblick auf ihre strategische Ausrichtung im Technologiebereich. Trotz der aktuellen Spannungen mit den USA plant die Bank weiterhin, sich bei zukunftsweisenden Technologien wie Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz auf amerikanische Anbieter zu stützen. Diese Strategie könnte angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen von Investoren zunehmend kritisch bewertet werden und trägt möglicherweise zur verstärkten Verkaufsbereitschaft bei.

