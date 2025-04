News von Trading-Treff.de Rheinmetall musste sich am Freitag am Ende mit einem Abschlag in Höhe von -5,69 % in das Wochenende verabschieden. Die Aktie ist auf nur noch 1276,00 € gefallen. Damit ist der Titel zwar immer noch im klaren und auch starken Aufwärtstrend, aber die Tendenz zeigt inzwischen doch noch etwas stärker als gedacht nach unten. Zu bedenken ist dabei allerdings: Die Börsen haben ausschließlich darauf reagiert, dass die Stimmung an ...

