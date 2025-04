Hochrangige Manager des Datenbankspezialisten veräußern Wertpapiere in Millionenhöhe, während Analysten trotz Kursrückgang weiterhin Potenzial im Unternehmen sehen.

Der US-Softwarespezialist MongoDB verzeichnet derzeit erhebliche Aktienverkäufe durch seine Führungsriege. Vorstandsvorsitzender Dev Ittycheria veräußerte kürzlich 18.512 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 173,26 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 3,2 Millionen Euro entspricht. Die Transaktion erfolgte am 2. April 2025 und diente zur Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units (RSUs). Nach diesem Verkauf hält Ittycheria noch 268.948 Aktien des Unternehmens. Parallel dazu verkaufte auch Cedric Pech, Präsident der Field Operations, Anteile im Wert von rund 292.809 Euro, während der Interims-Finanzvorstand Tanjga Srdjan Aktien für etwa 90.962 Euro veräußerte. Diese Verkäufe finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die MongoDB-Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 151,52 Euro notiert und im vergangenen Jahr bereits einen Wertverlust von über 55 Prozent verzeichnete.

Gemischte Analystenerwartungen trotz solider Fundamentaldaten

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigt MongoDB weiterhin solide Fundamentaldaten. Das Unternehmen übertraf im vierten Quartal die Umsatzerwartungen um 27,8 Millionen Euro und verzeichnete ein Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Plattform Atlas wuchs im gleichen Zeitraum sogar um 24 Prozent. Dennoch hat die konservative Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026, die unter den Markterwartungen liegt, zu unterschiedlichen Reaktionen bei Analysten geführt. Während RBC Capital sein Kursziel von 400 auf 320 Euro senkte, behielt Guggenheim Securities seine Kaufempfehlung bei, reduzierte jedoch das Kursziel auf 300 Euro. Citi-Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 430 Euro und betrachten den aktuellen Kursrückgang als Kaufgelegenheit. Die jüngste Übernahme von Voyage AI wird als potenzieller Wachstumstreiber angesehen, wobei erwartet wird, dass die breite Einführung von KI-Technologien MongoDB im Geschäftsjahr 2026 zusätzlichen Auftrieb verleihen könnte.

