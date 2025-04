Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 avril/April 2025) - The expiry date for the Hertz Energy Inc. 6APR2025 Warrants listed on June 21, 2023 is on April 6, 2025.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close April 7, 2025.

_________________________________

La date d'expiration des bons de souscription Hertz Energy Inc. 6APR2025, cotés le 21 juin 2023, est le 6 avril 2025.

Les bons de souscription seront suspendus à midi et radiés à la clôture du marché le 7 avril 2025.

Delist Date/Date de Retrait : Le 7 avril/April 2025 Symbol/Symbole : HZ.WT

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)