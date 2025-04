Im Anschluss an die in den ersten beiden Runden erzielten Fortschritte gibt das Relink-Programm der Center for Disease Analysis Foundation (CDAF) erfreut bekannt, dass in der dritten Runde Finanzmittel in Höhe von 782.000 USD an die folgenden sechs Empfängerorganisationen vergeben werden:

Organisation Organisationart US-Bundesstaat Bluestone Health Association Inc. Gesundheitswesen WV Carilion Clinic Gesundheitswesen VA Cooperman Barnabas Medical Center Gesundheitswesen NJ First Choice Primary Care, Inc. Gesundheitswesen GA TruReach Inc Gesundheitswesen PA University of Kentucky Research Foundation Gesundheitswesen KY

Das CDAF Relink-Programm befindet sich im zweiten Jahr seines Bestehens. Es ist mit Finanzmitteln in Höhe von acht Millionen USD von Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) dotiert und ist derzeit das umfangreichste globale Programm mit dem Ziel, diagnostizierte, aber bisher unbehandelte Personen mit Hepatitis C (HCV) und Hepatitis B (HBV) -Infektionen dem Gesundheitssystem zuzuführen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung auf das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte Ziel, virale Hepatitis in den Vereinigten Staaten (USA) bis zum Jahr 2030 zu eliminieren. In den vergangenen zehn Jahren wurden bereits erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht erzielt. Die Erhöhung der Zahl mit HCV infizierter Menschen, die die Behandlung abschließen und geheilt werden, bzw. mit HBV infizierter Menschen, die in Behandlung bleiben, gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig.

"Hinsichtlich HCV gelten viele einkommensstarke Länder, wie die USA, als Erstanwender, d. h. sie standen an der vordersten Front bei Diagnose und Behandlung von HCV", vermerkte Homie Razavi, Managing Director der CDA Foundation. "Aufgrund fragmentierter Patientenmanagementsysteme gehen viele diagnostizierte Patienten jedoch in der Folge verloren. Es ist möglich, dass mehr als die Hälfte der Patientengruppe, die angeblich eine Diagnose erhalten hat, aber nicht behandelt wird, bereits anderswo betreut wird oder verstorben ist. Darüber hinaus hindern organisatorische oder rechtliche Sachzwänge Organisationen in vielen Fällen daran, Patientenliaison zu nutzen, um sich mit der Gemeinschaft zu engagieren und Personen aus Hochrisikogruppen mit der richtigen Betreuung zu verbinden. Die Durchführung kulturell angemessener und innovativer Programme, die die Bedürfnisse der Patienten zum richtigen Zeitpunkt erfüllen, würde die Rückverbindung mit der Betreuung jedoch ganz gewiss verbessern."

Fundisani Mangena, Chief Operating Officer von First Choice Primary Care, ist der Ansicht, dass diese Initiative mit dauerhaften Auswirkungen auf das Wohlergehen der von seiner Organisation betreuten Gemeinschaft verbunden sein wird. "Dieser Zuschuss unterstützt uns in unserer Mission, die Gesundheitsergebnisse durch das Schließen von Behandlungslücken zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Patienten zeitgerechte, lebensverändernde Behandlung erhalten", sagte er. "Therapien und Medikamente haben sich in hohem Maße weiterentwickelt", so Tuesdae Stainbrook, D.O., MPH, Chief Investigator von TruReach Inc, einem weiteren Zuschussempfänger. "Diese Mittel werden uns dabei helfen, Barrieren abzubauen, die die Patienten daran hindern, sich nach einer Diagnose in Behandlung zu begeben."

Der Aufruf für eine vierte und letzte Runde von Anträgen wird im September 2025 erfolgen Anträge von staatlichen Gesundheitsagenturen und ihren Partnern erhalten Vorrang. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://cdafound.org/relink oder senden Sie eine E-Mail an das CDAF-Relink-Programm unter relink@cdafound.org.

Über die Center for Disease Analysis Foundations

Die CDA Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, HBV- und HCV-Infektionen bis zum Jahr 2030 weltweit zu eliminieren, etwa durch Bereitstellung verifizierter epidemiologischer Daten in Ländern in der ganzen Welt, durch Modellierung von Krankheitsbelastung und Wirtschaftsauswirkungen, intelligente Interventionsstrategien, Zugang zu erschwinglichen Diagnostika und Therapien, innovative Finanzierung und partnerschaftlichen Wissensaustausch. Auf diese Weise sollen die todbringenden Infektionen ausgemerzt werden. Die CDAF arbeitet mit mehr als 110 Ländern weltweit und mit 26 US-Bundesstaaten bei deren Programmen zur Eliminierung von Hepatitisinfektionen zusammen. Die CDA Foundation hat ihren Hauptsitz in Lafayette.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250404284575/de/

Contacts:

Homie Razavi

hrazavi@cdafound.org