Die von US-Präsident Trump am Mittwoch angekündigten Strafzölle auf Importe treffen Apple hart, denn der Tech-Riese lässt einen Großteil seiner Geräte in Asien fertigen. Entsprechend heftig wurde in den letzten Tagen auch die Aktie abgestraft. DER AKTIONÄR erklärt, welchen Handlungsspielraum der Konzern jetzt hat und was Anleger tun können.

Den vollständigen Artikel lesen ...