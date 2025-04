News von Trading-Treff.de Hensoldt ist am Freitag mit einem Abschlag von 14,65 % regelrecht in sich zusammengebrochen. Die Aktie notiert am Ende bei einem Kurs in Höhe von 53,30 €. Damit ist der vorhergehende Aufwärtstrend für den Titel nahezu beendet. Formal betrachtet ist die Aktie noch oberhalb des GD100 und des GD200. Nur: kürzerfristige Trendindikatoren sind aktuell bereits unterkreuzt worden. Damit ist die Aktie in einer schwachen Verfassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...