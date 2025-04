Was erlauben Trump? Der US-Präsident hat am Mittwoch mit seiner Ankündigung reziproker Zölle den stärksten zweitägigen Ausverkauf an den Aktienmärkten seit dem Covid-Crash ausgelöst. Der Leitindex S&P 500 verlor in zwei Tagen mehr als 10 Prozent, der Nasdaq 100 rutschte nach den jüngsten Kursverlusten in den Bärenmarkt. Verstärkt wurde der Kurseinbruch am Freitag durch die ...

