© Foto: John Minchillo/AP/dpa

Wenn die Konsumlaune kippt und Trump mit Zöllen droht, liefern Home Depot, Hasbro & Co. weiter Dividenden ab. Warum Anleger trotz Kursrückgängen jetzt nicht weglaufen sollten.Die Aktien von Konsumgüterherstellern wie Home Depot, Lowe's und Gap kämpfen mit der schwachen Verbraucherstimmung in den USA - ausgelöst durch Donald Trumps neue Zollpolitik und wirtschaftspolitische Unsicherheit. Der S&P-500-Sektor für nichtzyklische Konsumgüter hat bis Ende März 14 Prozent verloren und liegt damit im unteren Bereich des Gesamtindex. "Das größte Problem ist die alltägliche Unsicherheit darüber, wie sich Änderungen in der Politik der Regierung auf die Geldbörsen der Menschen auswirken werden", …