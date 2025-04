DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem: Region Asien/Pazifik "lechzt" nach Wassertechnologie

Laut dem World Water Council beheimatet die Region Asien/Pazifik fast zwei Drittel der Weltbevölkerung, aber nur ein Drittel der globalen Wasserressourcen. Dort treffen gleich mehrere kritische Faktoren aufeinander.

"Wasserstress" hat viele Ursachen

Neben dem fortschreitenden Klimawandel (veränderte Niederschlagsmuster, Häufung extremer Wetterereignisse) verschärfen in dieser Region auch das rasante Bevölkerungswachstum sowie die Urbanisierung die Wasserknappheit. Industrielle Abwässer, unzureichende Abwasserbehandlung und Plastikmüll belasten Flüsse und Seen und verschlechtern dadurch die Wasserqualität. Verstärkt werden die Probleme durch eine mangelnde Infrastruktur und eine ungleichmäßige Verteilung der Wasserressourcen. Die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Wasserversorgung der Bevölkerung liegt auf der Hand, schließlich gilt Trinkwasser als wichtige Voraussetzung für ein gesundes Leben.

Weil die Asien/Pazifik-Region vor erheblichen Herausforderungen in der Wasserversorgung steht, eröffnen sich Unternehmen aus dem Bereich Wassertechnologie attraktive Geschäfts- und Wachstumschancen. Das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) bietet sowohl für Privathaushalte als auch für Industriekunden unterschiedliche Lösungen, um Wasser nachhaltiger zu nutzen. In den meisten asiatischen Ländern sind Haushaltsfilter aufgrund der schlechten Qualität des Leitungswassers fast schon Standard geworden, wobei australische Städte mit Leitungswasser in der Regel gut versorgt sind, während im ländlichen Raum sowie auf abgelegenen Farmen ein starker Bedarf nach lokaler Filtration existiert.

Wichtig zu wissen: In Australien ist bei der Vermarktung im Bereich privater Haushalte eine spezielle Zertifizierung erforderlich, die sogenannte "Watermark". Diese gilt dort als obligatorisches Zertifizierungssystem für bestimmte Sanitär- und Entwässerungsprodukte. Es stellt sicher, dass diese Produkte für ihren vorgesehenen Zweck geeignet sind und den relevanten australischen Standards entsprechen, insbesondere in Bezug auf Qualität, Gesundheit und Sicherheit. De.mem-Firmenchef Andreas Kröll weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Unternehmen den Prozess zur "Watermark-Zertifizierung" bereits in die Wege geleitet hat.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet bei De.mem allerdings eindeutig der Bereich dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen im Bereich industrieller Kunden aus den Bereichen Bergbau, Elektronik, Hotellerie & Tourismus, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Chemie. Diese werden durch immer strengere Umweltgesetze zur Aufrüstung ihrer Wasseraufbereitung regelrecht gezwungen.

De.mem: In der Region seit Jahren aktiv

De.mem ist in der Asien-Pazifik-Region in wichtigen Märkten bereits seit vielen Jahren präsent, schließlich hat das Unternehmen in Australien seinen Firmensitz und unterhält dort diverse Standorte. Stark positioniert ist De.mem aber auch in Singapur, wo aufgrund der Partnerschaft mit der Nanyang Technological University (NTU) der Bereich Forschung & Entwicklung kontinuierlich auf der Basis unterschiedlichster Membrantechnologien wettbewerbsfähige Lösungen im Bereich der Wasseraufbereitung entwickelt werden. ? Außerdem koordiniert die Niederlassung in Singapur De.mem-Projekte für zahlreiche Industriekunden der Region.

In den vergangenen Jahren war De.mem aber nicht nur in Australien und Singapur geschäftlich hochaktiv, sondern realisierte auch Projekte in Vietnam, Kambodscha, Papua-Neuguinea sowie auf den Fidschi-Inseln. Und weitere asiatische Länder hat das Management bereits in Visier genommen. So ging das Unternehmen bspw. kürzlich eine Vertriebspartnerschaft ein, um in weitere asiatische Märkte vorzudringen - konkret sollen China, Indonesien und Japan mit Hilfe eines lokalen Partners erschlossen werden?.

Dezentrale Anlagen können vor Ort Trinkwasser aufbereiten oder Abwasser reinigen, ohne dass teure zentrale Infrastruktur nötig ist. Insbesondere in ländlichen Gebieten und schnell wachsenden Industriezonen, wo zentrale Netze fehlen oder überlastet sind, stellen kompakte Aufbereitungssysteme von De.mem eine attraktive Problemlösung dar.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 Land: Australien

Quellen: https://www.worldwatercouncil.org/en https://demembranes.com/

