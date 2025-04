News von Trading-Treff.de Renk ist gestern an den Börsen massiv unter Druck geraten. Die Kurse sind am Ende um -13,18 % gesunken. Damit ist die Aktie bei einem Stand von 39,27 € angekommen. Der vormals so starke Aufwärtstrend scheint direkt in Gefahr zu sein, auch wenn die Börsen dies derzeit wahrscheinlich noch unterschätzen. Aber kaum im MDax angekommen, sieht es für Renk nun schlechter aus. Indes: Noch ist nicht aller Tage Abend. Denn: - Das Unternehmen ...

