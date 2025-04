Seit Jahren hört man von der Umweltbank, dass man bald ein Girokonto mit Karte für die eigenen Kunden anbieten wolle. Aus den jahrelangen Versprechungen scheint nun Realität zu werden. Schon in wenigen Wochen soll das Projekt live gehen. Werden zunächst nur Family & Friends in den Genuss kommen, so ist ab Juli das Ausrollen auf alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...