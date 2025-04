Hot Stocks: KW 14 / 2025 - REITs zeigen sich stark!

REITs widersetzen sich dem Zollkrieg

In der letzten Woche konnten REITs im turbulenten Marktumfeld überzeugen. Dem Abwärtsdruck am Freitag mussten sich aber auch diese geschlagen geben. Die Real Estate Investment Trusts sind in Rezessionsphasen wegen ihrer stabilen Einnahmen, der Dividendenzahlungen und des Inflationsschutzes durch steigende Mieteinnahmen gefragt. Gerade das Gesundheitswesen gilt dabei als weniger konjunkturanfällig als andere Branchen. Langfristige Mietverträge sorgen für stabile und vorhersehbare Einnahmen.

Ventas (VTR)

Ventas besitzt diversifiziertes Gesundheitsportfolio mit 1.200 Immobilien, die sich auf Seniorenwohnungen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Biowissenschaften und qualifizierte Krankenpflege/Postakutpflege verteilen. Das Portfolio umfasst über 40 Immobilien in Kanada und UK, da es Unternehmen nach zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten in Ländern mit ausgereiften Gesundheitssystemen sucht, die ähnlich wie USA funktionieren. Es besitzt auch Hypotheken und andere Darlehen.

Well Tower (WELL)

Welltower besitzt ein diversifiziertes Gesundheitsportfolio mit 1.800 vorhandenen Immobilien, die sich auf Seniorenwohnungen, Arztpraxen und qualifizierte Pflege/Postakutpflege verteilen. Das Portfolio umfasst über 100 Immobilien in Kanada und Vereinigten Königreich, da es nach zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten in Ländern mit ausgereiften Gesundheitssystemen sucht, die ähnlich wie in den USA funktionieren.

CareTrust REIT (CTRE)

CareTrust REIT befasst sich mit dem Besitz, dem Erwerb und der Vermietung von Immobilien im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet unabhängiges Leben, Gedächtnispflege sowie betreute und qualifizierte Pflegeeinrichtungen.

Ashford Hospitality Trust (AHR)

Ashford Hospitality Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der in das Gastgewerbe investiert. Zu den Investitionen des Unternehmens gehören direkte Hotelinvestitionen, oder Akquisition, erste Hypothekenfinanzierungen, Sale-Leaseback-Transaktionen und andere Hospitality-Transaktionen.

Tagescharts vom 04.04.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.