Donald Trump hat am Mittwoch massive Zölle verkündet, China hat bereits mit gleich hohen Gegenzöllen reagiert. Donnerstag und Freitag sah man einen regelrechten Börsencrash. Der Dax verlor am Donnerstag 3 %, gestern nochmal 4,95 %. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 4,84 %, und gestern 5,97 %. Jetzt fragen sich die Anleger: War es das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...