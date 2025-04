© Foto: adobe.stock.com

Die Finanzmärkte sind in Panik geraten. Aktuell wird alles verkauft, was verkauft werden kann. Kommt dann noch eine gewisse Marktenge hinzu, sind die Voraussetzungen für Debakel perfekt; so wie bei Silber.Heftiger Preiseinbruch bei Rohstoffen Die Rohstoffmärkte taumelten ins Wochenende. Kupfer, Silber und nicht zuletzt Brent Öl wurden von panikartigen Verkäufen erfasst. Selbst der Goldpreis verlor vor dem Hintergrund der Marktverwerfungen. Die aktuelle Stimmungslage lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Es muss davon ausgegangen werden, dass die große Marktkorrektur erst an ihrem Beginn steht. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Trump lässt Ölmarkt erzittern -Ölpreise …