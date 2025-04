News von Trading-Treff.de Rheinmetall hat gestern, am Freitag, einen unfassbaren Abschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor am Ende 12,44 %. Damit landete der Kurs auf nur noch 1.184,75 €. Noch immer ist die Aktie in einem sehr sehr klaren Aufwärtstrend, allerdings mehren sich die Bedenken hinsichtlich der Gesamtstimmung am Markt. Mit diesem Kurs ist die Aktie nach Meinung einiger Beobachter bereits in einem Crash Modus. Das ist so nicht richtig, ...

