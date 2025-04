Heidelberg (ots) -Wenn sich die Finalistinnen der diesjährigen Miss Universe Germany Wahl am 6. April der Jury und Öffentlichkeit präsentieren, geht es um mehr als Krone und Titel: Eine strategische Kooperation mit Digistore24, Europas führender Plattform für digitale Geschäftsmodelle, setzt ein kraftvolles Zeichen für Female Entrepreneurship, wirtschaftliche Unabhängigkeit und digitale Sichtbarkeit von Frauen.Unter dem Motto "Schönheit inspiriert - Wissen transformiert" gestalten Miss Universe Germany und Digistore24 gemeinsam eine neue Bühne für Frauen, die nicht nur strahlen, sondern gestalten wollen. Es entsteht eine Allianz, die klassische Schönheitsideale neu denkt - als Sprungbrett für digitale Selbstverwirklichung und unternehmerische Wirkungskraft."Wir suchen nach dem Gesamtpaket. Eine wahre Königin vereint Schönheit, Ausstrahlung, Intelligenz, Haltung und unternehmerischen Weitblick. Beauty, Body, Brain & Business - das ist die neue Essenz moderner Weiblichkeit. Frauen, die nicht nur glänzen, sondern leuchten. Die wissen, wer sie sind, was sie können und welche Verantwortung sie mit ihrer Sichtbarkeit tragen."- Kim Kelly Braun, Präsidentin von Miss Universe GermanyStarke Frauen. Starke Bühne. Starke Botschaft.Mit der Partnerschaft werden neue Vorbilder geschaffen: Frauen, die mit Selbstbewusstsein, Vision und digitalem Mindset ihren eigenen Weg gehen - und damit andere inspirieren. Die Wahl zur Miss Universe Germany 2025 wird so zum Ausgangspunkt einer Bewegung, die weit über den Wettbewerb hinausreicht."Wir möchten Frauen nicht nur sichtbar machen - wir wollen sie befähigen, ihre eigene Marke aufzubauen, ihr Wissen zu monetarisieren und echte digitale Strahlkraft zu entwickeln. Female Empowerment beginnt dort, wo Wissen, Technologie und Selbstwert zusammentreffen."- Tajana Gudenus, Projektleiterin Digistore24Über Miss Universe GermanyMiss Universe Germany ist mehr als ein Schönheitswettbewerb - es ist eine Bühne für Frauen mit Vision, Stimme und Verantwortung. Die Plattform vereint Ausstrahlung, Intelligenz und gesellschaftliches Engagement und verhilft jungen Frauen zu internationaler Sichtbarkeit.Über Digistore24Digistore24 ist Europas führende Plattform für den Verkauf und die Abwicklung digitaler Produkte und Services. Mit innovativen Technologien und einem klaren Fokus auf Female Empowerment ermöglicht die Plattform modernen Gründerinnen, Coaches und Expertinnen den Aufbau skalierbarer Geschäftsmodelle.Pressekontakt:Kim Braunapply.missuniversegermany@gmail.comTajana Gudenustajana.gudenus@digistore24.teamOriginal-Content von: Miss Universe Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179227/6006793