News von Trading-Treff.de Hensoldt ist aktuell vor dem Wochenende in eine schlimme Verfassung übergegangen. Am Freitag ging es für das Rüstungsunternehmen um 14,65 % nach unten. Das ist ein echter Crash, wie es an anderer Stelle hieß. Damit ist die Aktie auch inzwischen auf nur noch 53,39 € gefallen. Auch das ist ein trauriges Ergebnis. Insgesamt wird das Unternehmen wohl vor allem der schlechten Stimmung wegen so massiv verloren haben. Auch Konkurrent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...