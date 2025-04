© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Gerade in unsicheren Zeiten zahlt sich eine breite Depotaufstellung aus. Dieser Mischfonds hat bereits mehrere Krisen gut überstanden.Donald Trump bringt mit seinen umfassenden Importzöllen derzeit vor allem die Wirtschaft und die Börsen seines eigenen Landes zu Fall, denn die eingeführten Steuererhöhungen zahlt die amerikanische Bevölkerung und kosten den US-Unternehmen Gewinne. So ist der S&P-500-Index seit seinem Amtsantritt bereits um mehr als zehn Prozent gefallen. Und auch der MSCI-World-Index, in dem US-Aktien mit knapp 72 Prozent sehr hoch gewichtet sind, hat schon 6,5 Prozent verloren (04.04.2025). Während nach der hohen Inflation und den steigenden Zinsen in den USA zunächst eine …