Kosmetikhersteller verzeichnet deutlichen Kursverlust von über 50% im Jahresvergleich, während Analysten trotz Abwärtstrend Potential sehen und strategische Neuausrichtung geplant ist.

Die Coty-Aktie erreichte am Freitag mit einem Schlusskurs von 4,61 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 2,23%. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem Minus von fast 55% in den letzten zwölf Monaten und einem Rückgang von über 30% seit Jahresbeginn befindet sich das Wertpapier in einem anhaltenden Abwärtstrend. Der Kurs liegt mittlerweile nahezu 38% unter seinem 200-Tage-Durchschnitt.

Der jüngste Kursrückgang erfolgte im Rahmen einer breiteren Marktkorrektur. Dennoch schnitt Coty im direkten Vergleich zu einigen Wettbewerbern wie Estée Lauder besser ab. Das Handelsvolumen lag mit 9,2 Millionen Aktien deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 7,3 Millionen, was auf eine erhöhte Marktaktivität hindeutet.

Analystenbewertungen und institutionelle Investoren

Die Analystenmeinungen zu Coty zeigen eine Mischung aus Vorsicht und Optimismus. Laut aktuellen Daten wird die Aktie im Durchschnitt mit "Moderat Kaufen" bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 9,55 Euro liegt - was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau darstellen würde.

Institutionelle Anleger haben ihre Positionen zuletzt angepasst. HighTower Advisors LLC reduzierte seinen Anteil im vierten Quartal um 94,4% und hält nun 28.321 Aktien im Wert von 197.000 Euro. Diese Anpassung steht im Einklang mit einem breiteren Trend unter institutionellen Investoren, die ihre Portfolios angesichts der Marktbedingungen neu bewerten.

Strategische Ausrichtung und finanzielle Ziele

Im Februar 2025 stellte Coty auf der Konferenz der Consumer Analyst Group of New York seine strategische Ausrichtung vor. Das Unternehmen betonte seine führende Position im Duftbereich und skizzierte Pläne zur Erschließung von Wachstumschancen in verschiedenen Preissegmenten von 5 bis 500 Euro. Coty beabsichtigt, seine Expertise in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und Hautpflege zu nutzen, um den Markt zu übertreffen.

In finanzieller Hinsicht strebt das Unternehmen eine kontinuierliche Margenerweiterung und ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie an. Ein weiteres Ziel ist die Reduzierung der Verschuldung auf etwa das Zweifache bis Ende 2026. Diese Maßnahmen sollen Coty helfen, trotz der aktuellen Herausforderungen am Aktienmarkt seine Position in der Schönheitsindustrie zu stärken.

