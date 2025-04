Ethereum erreicht historischen Tiefpunkt bei Marktdominanz - Experten sehen Erholungspotenzial

In den turbulenten Monaten seit Amtsantritt von Donald Trump und den darauffolgenden Handelszoll-Ankündigungen erleben die Finanzmärkte einen erheblichen Abverkauf. Während sich Bitcoin vergleichsweise stabil zeigt, ist besonders Ethereum stark unter Druck geraten. Die Marktdominanz der zweitgrößten Kryptowährung ist auf einen historischen Tiefstand gesunken - doch ein bekannter Analyst sieht gerade darin Potenzial für eine kommende Erholung.

Die Ethereum-Dominanz sinkt auf 8% der Gesamtmarktkapitalisierung

Die Zahlen sind bemerkenswert: Während Ethereum vor etwa einem Jahr noch über 20% des gesamten Kryptomarktes ausmachte, ist dieser Anteil mittlerweile auf nur noch 8,2% geschrumpft. Im gleichen Zeitraum konnte Bitcoin seine Dominanz auf 62,3% ausbauen - eine Marktverteilung, wie sie zuletzt im Jahr 2020 zu beobachten war.

Historisch betrachtet ist diese Situation jedoch nicht ungewöhnlich. Nach dem letzten Tiefpunkt 2020 erholte sich Ethereum im darauffolgenden Bullrun 2021 beeindruckend schnell und erreichte in der Spitze wieder einen Marktanteil von über 23%. Dies deutet darauf hin, dass Ethereum in dieser Phase deutlich stärkere Renditen als Bitcoin erzielte.

Wiederholung des Erholungszyklus wahrscheinlich

Experten halten es für sehr wahrscheinlich, dass Ethereum auch in diesem Marktzyklus wieder eine Phase erleben wird, in der die Kryptowährung höhere Renditen als Bitcoin einbringt. Allerdings sind sich Analysten einig, dass die Ethereum-Dominanz diesmal vermutlich nur auf etwa 15% steigen dürfte - ein Anstieg auf über 20% gilt als unwahrscheinlich.

Der Hauptgrund für diese verhaltene Prognose liegt in den mittlerweile etablierten Spot Bitcoin ETFs, die bereits Milliarden in Bitcoin geleitet haben, sowie in der wachsenden Anzahl von Unternehmen wie GameStop und Mara Holdings, die Bitcoin-Investmentstrategien verfolgen. Diese institutionellen Gelder werden voraussichtlich nicht in Altcoins wie Ethereum umgeschichtet werden.

