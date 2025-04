Solana auf dem Weg zur Erholung: Technische Signale deuten auf Trendwende hin

Inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit, ausgelöst durch die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Handelszölle, haben die Finanzmärkte deutlich unter Druck gestanden. Der Kryptomarkt blieb davon nicht verschont, wobei Solana (SOL) seit seinem im Januar erreichten Allzeithoch einen massiven Einbruch von 59% verzeichnet hat. Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass eine Trendwende bevorstehen könnte.

Starke Unterstützungszone erreicht - Boden für Erholung bereitet

Der SOL-Kurs hat nach seinem steilen Abstieg nun bei etwa 120 Dollar einen Bereich erreicht, der sich als starke Unterstützungszone manifestiert hat. Diese Zone zwischen 110 und 120 Dollar wurde seit über einem Jahr nicht mehr nachhaltig unterschritten und scheint auch diesmal wieder als Wendepunkt zu fungieren.

Dieses Muster ist nicht auf Solana beschränkt. Auch Bitcoin zeigt seit seinem Fall unter die 77.000-Dollar-Marke vor fast einem Monat wieder Aufwärtsdynamik. Für einen nachhaltigen Trendwechsel bei SOL wäre jedoch ein Überschreiten der 147-Dollar-Marke und anschließend des EMA 200 bei etwa 170 Dollar notwendig - ein Szenario, das durch die zunehmenden Anträge für Spot Solana ETFs in den USA zusätzlichen Rückenwind erhalten könnte.

Entscheidende Kursfaktoren könnten positive Entwicklung beschleunigen

Um aus dem Abwärtstrend auszubrechen, müsste Solana zunächst das Zwischenhoch bei 147 Dollar überwinden. Der gleitende Durchschnitt EMA 200, der aktuell bei 170 Dollar liegt, wäre dann die nächste wichtige Marke, deren Überschreitung ein deutlich bullisches Signal darstellen würde.

Die Aussichten für eine Erholung des SOL-Kurses stehen gut, da sich der gesamte Kryptomarkt zu stabilisieren beginnt. Zusätzlich könnte Solana bald technologische Unterstützung erhalten, da mit Solaxy (SOLX) die erste Layer-2-Lösung für das Netzwerk auf den Markt kommt - eine Entwicklung, die das Ökosystem nachhaltig stärken könnte.

Solaxy-Presale verzeichnet steigendes Investoreninteresse trotz Marktturbulenzen

Als erste Layer-2-Lösung auf Solana verspricht Solaxy, die Hauptkette erheblich zu entlasten und somit für mehr Stabilität und eine bessere Nutzererfahrung zu sorgen. Aktuell bekannte Probleme wie gelegentliche Ausfallzeiten und Transaktionsabbrüche könnten damit der Vergangenheit angehören.

Der SOLX-Token, der momentan noch im Vorverkauf erhältlich ist, hat bereits beeindruckende fast 30 Millionen Dollar umgesetzt - noch bevor er überhaupt an Kryptobörsen gelistet wurde. Analysten zeigen sich überzeugt vom Potenzial dieses Projekts, da es eine seltene Gelegenheit darstellt, in der frühen Phase in einen neuen Coin mit eigener Blockchain zu investieren, der eng mit dem Solana-Ökosystem verbunden ist.

