Die MultiBank Group, das weltweit größte Derivate-Finanzinstitut mit Sitz in Dubai, wurde bei der Money Expo Mexico 2025Money Expo Mexico die vom 26. bis 27. Februar stattfand, mit zwei prestigeträchtigen Titeln gewürdigt: "Best Client Funds Protection Broker" und "Best Social Trading Solution"

Die Money Expo Mexico ist eine der einflussreichsten Events der lateinamerikanischen Finanzwelt, die weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Handel, Investitionen und Fintech versammelt, um die neuesten Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu erkunden.

Die Wertschätzung, die der MultiBank Group auf der branchenführenden Money Expo Mexico entgegengebracht wurde, beweist ihr unerschütterliches Engagement für regulatorische Exzellenz, technologische Innovation und kundenorientierte Lösungen.

Mit Blick auf die zweifache Auszeichnung erklärt Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group: "Die Auszeichnungen als 'Best Client Funds Protection Broker' und 'Best Social Trading Solution' auf der Money Expo Mexico 2025 sind eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Werte. Diese Titel sind das Ergebnis unserer Anstrengungen, die Vermögenswerte unserer Kunden unter Anwendung der höchsten Standards in Bezug auf Transparenz und Regulierung zu schützen und zugleich innovative Plattformen bereitzustellen, die Handelspartner näher zusammenbringen. Diese Anerkennung würdigt auch die bemerkenswerten Leistungen unseres Teams in Mexiko, das unsere globale Vision weiterhin mit lokalem Engagement verbindet."

Die MultiBank Group setzt auch weiterhin neue Maßstäbe für Vertrauen und Innovation in der Finanzbranche. Die Auszeichnung "Best Client Funds Protection Broker" würdigt das starke regulatorische Fundament der MultiBank Group und ihren Einsatz für den Schutz von Kundenvermögen durch die Trennung von Einlagen bei erstklassigen Banken, wodurch ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz gewährleistet wird.

Mit dem Preis "Best Social Trading Solution" wird die dynamische Next-Gen-Plattform der MultiBank Group prämiert, die erfahrenen und aufstrebenden Händlern die Gelegenheit bietet, sich über interaktive, Community-basierte Funktionen zu vernetzen, weiterzubilden und zu entwickeln.

Mit über zwei Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern und einem täglichen Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar expandiert die MultiBank Group weiter und rechtfertigt ihren Ruf für Exzellenz in allen Bereichen von Handel und Finanzdienstleistungen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über zwei Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der angesehensten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Auszeichnungen der Finanzindustrie für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Website der MultiBank Group.

