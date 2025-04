Krypto-News: Metaplanet nutzt Dip und tätigt größtes Bitcoin-Investment

Die Zölle haben an den Finanzmärkten für Verunsicherungen gesorgt und zu Panikverkäufen geführt. Jedoch sehen andere Großinvestoren in den günstigen Bitcoin-Preisen nun ihre Chance und tätigen sogar das größte Investment überhaupt. Warum Metaplanet diesem Weg folgt und wie vielversprechend dieser ist, soll der folgende Artikel aufzeigen.

Metaplanet erwirbt größte Menge Bitcoins

Während viele Investoren aufgrund der Zölle verunsichert wurden und ihre Kryptowährungen liquidiert haben, nutzen immer mehr Unternehmen die Chance der günstigeren Coins und akkumulieren insbesondere Bitcoin.

Neben Strategy, was zuvor als Micro Strategy bekannt war, haben sich jetzt auch GameStop, Metaplanet und weitere dem Kurs angeschlossen und BTC erworben. Diese nutzen sie ähnlich wie die US-Regierung als eine strategische Reserve für ihre Bilanz.

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat wenige Monate nach der Einführung der Bitcoin-ETFs im April 2024 angefangen, BTC mit ins Portfolio aufzunehmen. Denn sie sehen die Kryptowährung als eine Art Wertspeicher wie Gold an.

Bitcoin-Bestand von Metaplanet | Quelle: Bitcoin Treasuries

Zudem verliert der japanische Yen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik kontinuierlich an Wert. Daher kann Bitcoin ähnlich wie das Edelmetall die Kaufkraft des Unternehmens erhalten, wenn es seine Finanzmittel längerfristig bewahren will.

Anfang April hat Metaplanet mit 696 BTC das größte Investment in die Kryptowährung getätigt. Dies ist noch einmal deutlich mehr als der vorherige Rekord im Dezember in Höhe von 619,7 BTC, was das langfristige Vertrauen in den Coin unterstreicht.

Somit kommt das Unternehmen mittlerweile auf einen Bitcoin-Bestand von 4.206 BTC, welcher derzeit einem Wert von 348,69 Mio. USD entspricht. Zudem machen diese bereits einen Anteil von 33,5 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 1,0 Mrd. USD aus. Somit nähert es sich immer stärker an Micro Strategy an.

Ist der Weg von Bitcoin-Reserven in Unternehmensbilanzen erfolgversprechend?

Seitdem Strategy damals am 11. August das erste Mal in Bitcoin investiert hat, konnte die Aktie einen Kursanstieg von 1.933 % verzeichnen. Dies ist sogar deutlich mehr als von der Kryptowährung selbst.

Denn BTC konnte in derselben Zeit nur einen Zugewinn von 701 % verbuchen. Noch schlechter haben hingegen andere Assets wie das Edelmetall Gold abgeschnitten, das nur um 57 % stieg oder der US-Technologieindex NASDAQ 100 mit seinen 49,69 %.

MicroStrategy seit Bitcoin-Investments im Vergleich zu Bitcoin, NASDAQ 100 und Gold | Quelle: Tradingview

Der Grund für diese Entwicklung ist, dass das Unternehmen mit Hebel investiert. So hat es unter anderem Anleihen und Wandelanleihen herausgegeben sowie Aktienverkäufe getätigt, um an Liquidität für weitere Bitcoin-Investments zu gelangen.

Somit wird auch eine besonders hohe Abhängigkeit zu der Kryptowährung erreicht, wobei der BTC-Bestand von Strategy in Höhe von 528.185 BTC für umgerechnet 43,82 Mrd. USD ganze 57,3 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens ausmacht.

Somit kann der Aktienkurs dieser auch sensibel auf Preisschwankungen reagieren, was durch den Hebeleffekt sogar noch einmal verstärkt wird. Dennoch hätten Investoren damit über die letzten Jahre hohe Gewinne erzielen können, wie nun auch mit der neuen Art von Bitcoin-Investment in Form des BTC Bull Token, der das nächste große Ding sein kann.

BTC Bull Token bietet größere Chance im Bullenmarkt als Bitcoin

Wie das Beispiel von Strategy zeigt, kann mit einem Hebel ein deutlich höherer Gewinn mit Bitcoin erzielt werden. Eine weniger hoch bewertete Alternative mit daher vermutlich größerem Steigerungspotenzial ist der neue BTC Bull Token, den immer mehr Anleger in ihre Portfolios aufgenommen haben.

Denn bei diesem handelt es sich um einen Memecoin mit Anlehnung an dem Bitcoin-Preis, was ihm ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial und gleichzeitig eine höhere Sicherheitsstufe verleihen kann. Dafür wurde sein Tokendesign mit verschiedenen Features ausgestattet, welche bei neuen Bitcoin-Preisrekorden ausgelöst werden.

Die vermutlich interessanteste Belohnung für die $BTCBULL-Inhaber sind die Bitcoin-AirDrops. Sobald BTC 150.000 USD überschritten hat, erhalten die Anleger Bitcoins an ihre Wallets gesendet. Wiederholt wird dies jedes Mal, wenn BTC um weitere 50.000 USD steigen und einen neuen Rekord ausbilden konnte.

Mithilfe von Angebotsreduktionen über Burnings soll der Wert des Coins zusätzlich gestärkt werden. Zum ersten Mal soll dies bei 125.000 USD und dann alle weiteren 50.000 USD geschehen. Ebenso lassen sich die $BTCBULL im Staking-Protokoll sperren, um ein passives Einkommen von dynamischen 94 % im Jahr zu beziehen.

Die meisten Vorteile können die Vorverkaufsinvestoren erhalten, weshalb das Projekt schon über 4,44 Mio. USD eingeworben hat. Für weniger als 12 Stunden sind die $BTCBULL noch für den aktuellen Preis von 0,002445 USD erhältlich, sofern nicht zuvor das nächste Finanzierungsziel erreicht wurde.

