KIEW (dpa-AFX) - Die Generalstabschefs Frankreichs und Großbritanniens haben bei einem Besuch in Kiew die weitere Unterstützung für die Ukraine erörtert. Dabei sei mit der ukrainischen Führung die militärische Hilfe für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion besprochen worden als auch eine Langzeitstrategie für den Umbau der ukrainischen Streitkräfte, teilte der französische Generalstabschef Thierry Burkhard auf der Plattform X mit.

Er und sein britischer Kollege Tony Radakin trafen sich in Kiew unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Armeechef Olexander Syrskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow.

Wichtiger Punkt der Unterredung in Kiew waren auch sogenannte Rückversicherungsoptionen. Damit ist die Entsendung internationaler Friedenstruppen in die Ukraine während einer Feuerpause gemeint. Sowohl London als auch Paris sind dazu bereit, suchen jedoch noch weitere Partner. "Gemeinsam wollen wir einen dauerhaften und festen Frieden in der Ukraine sichern, eine wichtige Voraussetzung für die Sicherheit des europäischen Kontinents", schrieb Burkhard.

Selenskyj dankte Großbritannien und Frankreich für ihre Führungsrolle bei den Bemühungen um eine Friedenstruppe. Es seien bereits erste Details über den Einsatz des Kontingents der Sicherheitspartner erarbeitet worden. "Es ist diese Art von gemeinsamer Arbeit, bei der sich alle auf ein starkes Ergebnis konzentrieren, die dazu beiträgt, einem sicheren und dauerhaften Frieden in der Ukraine näherzukommen", schrieb er auf der Plattform Telegram./cha/DP/nas