Baierbrunn (ots) -Ihre Vorbilder sind zwar Romy Schneider und Kelly Reilly aus "Yellowstone" - doch zum Abschalten darf es bei Schauspielerin Anna Maria Mühe am liebsten Trash-TV sein. Im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt Mühe: "Es gibt nichts Besseres nach einem anstrengenden Drehtag. Dann kann ich keinen guten Film, keine gute Serie schauen, das wäre viel zu viel Input. In diesen Momenten sind solche Formate Gold wert."Sie selbst ist - neben ihrer Rolle als Bestatterin Brünhilde Blum -Teil einer Werbekampagne zur Situation der Pflege und zeigt sich dort als alte Frau: "Zuerst fand ich die Fotos merkwürdig und befremdlich. Dann schaute ich sie mir noch mal an und dachte: 'Ach, das ist ja eine hübsche, freundliche Oma.' Wenn ich im Alter so aussehen darf, freue ich mich."Pflege auch privat ein AnliegenDas Thema Pflege ist ihr auch privat ein Anliegen - genauso wie das Älterwerden: "Die Auseinandersetzung damit, was im Alter sein wird, sollte eher früher als später stattfinden. Das muss nicht immer gleich lösungsorientiert sein. Wichtig ist, überhaupt mal in die Köpfe zu holen, was das bedeutet."Zur Pflege sagt die Schauspielerin, sie habe viele Freunde, deren Eltern in Pflegeeinrichtungen leben. Dort bekomme sie mit, wie überlastet die Pflegerinnen und Pfleger, aber auch die Angehörigen sind. "Wie es sein wird, wenn ich vielleicht eines Tages auf Hilfe angewiesen bin, mag ich mir nicht vorstellen. Es gibt zu wenig Personal, und das wird nicht angemessen bezahlt - alles lange bekannt. Wir müssen endlich gegensteuern mit einer vernünftigen Pflegereform."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" sowie online auf www.a-u.de.