Kanadische Regierung unterstützt Lithiumproduzenten mit 6 Millionen Dollar für Infrastrukturausbau, während das Unternehmen seine Batteriematerialproduktion in Ontario ausbaut.

Frontier Lithium hat am 3. April 2025 die Zusage von bis zu 6 Millionen Dollar nicht-rückzahlbarer Förderung durch die kanadische Bundesregierung erhalten. Diese Mittel sind für den Bau einer Zufahrtsstraße und die notwendige Strominfrastruktur für das PAK-Lithiumprojekt im Nordwesten Ontarios vorgesehen. Die am Freitag um 6,57% auf 0,37 Euro gefallene Aktie hat im vergangenen Monat mehr als 17% an Wert eingebüßt.

Die Finanzierung teilt sich in 2,8 Millionen Dollar für Vorbauleistungen, darunter Umweltstudien für eine 56 Kilometer lange Straße, die das Bergwerk mit dem provinziellen Autobahnsystem verbindet, sowie 3,2 Millionen Dollar für Planung und Genehmigungsverfahren einer Umspannstation und Übertragungsleitung zur Anbindung des PAK-Projekts an die Wataynikaneyap-Stromleitung.

Im März 2025 enthüllte das Unternehmen zudem Pläne für den Bau einer mehrere Millionen teuren Lithiumkonversionsanlage in Thunder Bay, Ontario. Diese Initiative soll Kanadas erste vollständig integrierte Lithiumproduktion werden und jährlich etwa 20.000 Tonnen Lithiumsalze herstellen - ausreichend für Batterien von rund 500.000 Elektrofahrzeugen. Die Regierungen auf Bundes- und Provinzebene haben vorläufige Unterstützung mit kombinierten Beiträgen von bis zu 240 Millionen Dollar zugesagt, die einen erheblichen Teil der Investitionsausgaben des Projekts abdecken würden.

Strategische Partnerschaften und Flächenerwerb

Zur Stärkung seiner Position ging Frontier Lithium im März 2024 ein Joint Venture mit Mitsubishi ein. Diese Partnerschaft beinhaltet den Erwerb eines 7,5%-Anteils am PAK-Lithiumprojekt durch Mitsubishi für 25 Millionen Kanadische Dollar, mit der Option, den Anteil auf 25% zu erhöhen. Die Zusammenarbeit soll die Entwicklung der PAK-Lithiummine und der geplanten Lithiumchemikalien-Konversionsanlage finanzieren.

Im Februar 2025 machte das Unternehmen Fortschritte bei der Errichtung der Konversionsanlage durch die Sicherung eines ungenutzten Industriegeländes auf Mission Island in Thunder Bay. Mit einem Darlehen von 3,5 Millionen Kanadischen Dollar erwarb Frontier Lithium das 27 Hektar große Gelände, das die Anlage beherbergen wird.

Die jüngsten Maßnahmen der kanadischen Regierung, einschließlich der Finanzierung für Frontier Lithiums Infrastruktur, spiegeln ein breiteres Engagement zur Entwicklung des kritischen Mineralienbereichs des Landes wider. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Lithiumquellen zu verringern und Kanada als wichtigen Akteur in der nordamerikanischen Lieferkette für EV-Batterien zu positionieren.

Die Volatilität der Frontier Lithium-Aktie liegt mit 81,03% auf 30-Tage-Basis auf einem hohen Niveau, was die Unsicherheit im Lithiummarkt widerspiegelt. Vom 52-Wochen-Hoch von 0,62 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde, ist der Kurs mittlerweile um mehr als 40% entfernt, konnte sich jedoch gegenüber dem Tief von 0,27 Euro vom Dezember um fast 40% erholen.

