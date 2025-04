Der Biotechnologie-Konzern verstärkt seine wissenschaftlichen Aktivitäten und strategische Partnerschaften, während die Aktie extreme Volatilität aufweist.

Die Biotechnologiefirma Aditxt hat kürzlich bedeutende strategische Initiativen angekündigt, die auf die Weiterentwicklung ihrer Forschung und die Expansion ihrer Marktpräsenz abzielen. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang von 15,95% und schloss bei 4,69 USD. Besonders bemerkenswert ist der massive Wertverlust von 68,20% innerhalb der letzten 30 Tage, während die Aktie seit Jahresanfang dennoch ein Plus von über 2.300% aufweist.

Ende März führte Aditxt die "Aditxt Weekly Update"-Serie ein, um die Transparenz zu erhöhen und Stakeholder über die Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Die erste Sitzung am 21. März umfasste ein Gespräch zwischen Aditxt-Mitgründer und CEO Amro Albanna und Evofem Biosciences CEO Saundra Pelletier, in dem Einblicke in ihre Unternehmensbeziehung und zukünftige strategische Ausrichtungen gegeben wurden.

Die Tochtergesellschaft Adimune Inc. macht Fortschritte auf dem Weg zu klinischen Studien für ihren Wirkstoffkandidaten ADI-100. Das Unternehmen bereitet Anträge für neue Prüfpräparate (IND) für das Stiff-Person-Syndrom in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic vor, sowie klinische Studienanträge für Typ-1-Diabetes und Psoriasis in Deutschland.

Fortschritte bei kommerziellen Projekten und strategischen Partnerschaften

Pearsanta Inc., eine weitere Tochtergesellschaft, treibt ihre Vorbereitungen für den kommerziellen Marktstart voran, der für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet wird. Begonnen werden soll mit blutbasierten Tests für Prostatakrebs und Endometriose. Das Unternehmen hat Dominari Securities LLC als federführenden Konsortialführer für den geplanten Börsengang engagiert, wobei die Erlöse zur Unterstützung der Kommerzialisierungsbemühungen und zur Erweiterung der Mitomic®-Technologieplattform für die Früherkennung von Krebs verwendet werden sollen.

Aditxt und Appili Therapeutics haben ihre Vereinbarung bis März 2025 verlängert und die erforderlichen Zahlungen in Höhe von 250.000 USD abgeschlossen. Die Unternehmen prüfen weiterhin potenzielle strategische Möglichkeiten und werden über den Fortgang der Gespräche informieren. Gleichzeitig arbeiten Aditxt und Evofem Biosciences zusammen, um den praktikabelsten Ansatz für die Integration von Evofem in die Geschäftsbeschleunigungsplattform von Aditxt zu identifizieren.

Die jüngsten Initiativen unterstreichen Aditxts Engagement für die Förderung von Gesundheitsinnovationen durch strategische Kooperationen und gezielte Tochterentwicklungen. Trotz der jüngsten Kursschwäche - die Aktie liegt 99,99% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 31.500,00 USD vom April 2024 - bleibt die extrem hohe Volatilität des Papiers mit annualisierten 99.393,72% über die letzten 30 Tage ein charakteristisches Merkmal dieser Spekulationsaktie.

