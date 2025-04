DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Tesoro Gold identifiziert neue Bohrziele im El Zorro-Projekt in Chile

Small- & MicroCap Investment: Tesoro Gold identifiziert neue Bohrziele im El Zorro-Projekt in Chile

Tesoro Gold Limited (ASX:TSO, OTCQB:TSORF, FSE:5D7) hat am 2. April ein Update zu den Erkundungsarbeiten im El Zorro-Goldprojekt in Chile veröffentlicht. Die Analyse einer kürzlich abgeschlossenen magnetotellurischen (MT) geophysikalischen Untersuchung ergab eine erweiterte Modellierung des intrusiven, goldbezogenen Systems (IRGS). Der Korridor erstreckt sich nun über mehr als 30 km. Geomechanische Modellierungen (GMM) identifizierten zwei neue hochpriorisierte Bohrziele - Drone Hill NW und Falda - innerhalb von 2 km der Ternera-Lagerstätte (1,5 Mio. Unzen Gold) sowie ein zusätzliches regionales Ziel (Pena Blanca) etwa 6 km südlich von Ternera.

Die MT-Untersuchung deckte ein 7,5 x 8,5 km großes Gebiet ab und wurde mit vorhandenen geophysikalischen, geologischen und geochemischen Daten integriert. Die GMM-Studie validierte den Ansatz, indem sie den goldmineralisierten Trend von Ternera rückwirkend bestätigte und neue Zonen für Gesteinsversagen und Fluidfluss lokalisierte. Die neuen Ziele wurden aufgrund modellierter Spannungsanomalien, positiver geochemischer Proben und günstiger Gold-Host-Lithologien ausgewählt.

Zusätzlich wurde durch Flusssedimentproben das Ziel Pena Blanca identifiziert, das eine 5 km lange Goldanomalie aufweist und ähnliche geologische Merkmale wie Ternera besitzt. Die MT-Daten zeigten zudem eine große leitfähige Zone südlich von Ternera, die mit Oberflächenanomalien übereinstimmt, sowie tiefere leitfähige Bereiche unterhalb des Kitsune-Geländes.

Geschäftsführer Zeff Reeves betonte, dass die Ergebnisse das Potenzial für weitere Goldentdeckungen unterstreichen und die Bohrplanung für 2025 vorantreiben. Die Arbeiten konzentrieren sich nun auf detaillierte Probenahmen und die weitere Verfeinerung der Ziele. Die integrierten Daten deuten auf einen über 30 km langen Goldkorridor hin, der das langfristige Explorationspotenzial des Projekts unterstreicht.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208

Aussender: Small- & MicroCap Investment

