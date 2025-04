Der DAX ist in dieser Woche schwer in Bedrängnis geraten, nachdem die USA einen Handelskrieg angezettelt haben. Anleger sind verschreckt. Der Wochenverlust des Index beträgt 7,8 %. Was zunächst viel klingen mag, ist bei näherer Betrachtung eine Verkaufswelle, die sich noch in ihrer Ausbreitung befindet. Sofort am Montag sollte der Index erneut unter Druck geraten ...

