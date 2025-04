Der Bergbaukonzern verstärkt seine Liquidität mit 95-Millionen-Dollar-Anleihen, reduziert Schulden und erweitert gleichzeitig seine Goldressourcen im Fox-Komplex erheblich.

McEwen Mining hat im Februar erfolgreich eine Emission von Wandelanleihen im Wert von 95 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 abgeschlossen. Die Nettoerlöse von rund 90,8 Millionen US-Dollar wurden zur Reduzierung bestehender Schulden und zur Stärkung der Liquidität eingesetzt. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang um 8,21 Prozent und schloss bei 6,15 Euro, was gleichzeitig dem 52-Wochen-Tief entspricht. Im Jahresvergleich hat das Papier fast 40 Prozent seines Wertes eingebüßt.

Zum 13. März 2025 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 130 Millionen US-Dollar, verglichen mit 40 Millionen US-Dollar Ende 2024, was die Ausgabe der neuen Anleihen widerspiegelt. Gleichzeitig stiegen die Barmittel und beschränkten Zahlungsmittel im selben Zeitraum von 17,5 Millionen auf 62,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verwendete einen Teil der Erlöse aus den Wandelanleihen zur Rückzahlung der Hälfte seiner besicherten Kreditfazilität in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, was das Engagement zur Schuldenreduzierung und Verbesserung der finanziellen Stabilität unterstreicht.

Erhebliche Steigerung der Goldressourcen

Bei der Grey Fox-Lagerstätte des Fox-Komplexes meldete McEwen Mining zum 31. Dezember 2024 eine Steigerung der angezeigten Goldressourcen um 32 Prozent auf 1.538.000 Unzen sowie einen Anstieg der abgeleiteten Ressourcen um 95 Prozent auf 458.000 Unzen. Diese Zuwächse werden auf erfolgreiche Explorationsbohrungen sowie vorteilhafte Anpassungen bei den Goldpreisannahmen und Wechselkursen zurückgeführt.

Die erhebliche Aufstockung der Barmittel und beschränkten Zahlungsmittel verbessert die Liquiditätsposition von McEwen Mining deutlich und bietet Flexibilität für künftige Investitionen und betriebliche Anforderungen. Die jüngsten finanziellen Maßnahmen und Ressourcenerweiterungen positionieren das Unternehmen für potentielles Wachstum, trotz der aktuellen Schwäche am Aktienmarkt, wo der Kurs derzeit mehr als 14 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und fast 25 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

