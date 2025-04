Wochenausblick - US-Inflation im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze der Eurozone. Dieser Wert gilt als Frühindikator für das Konsumentensentiment und Konsumverhalten der Endverbraucher. Außerdem wird der Sentix Index zum Investorenvertrauen in die Euro-Zone veröffentlicht. Besonders interessant werden am Montag die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, vor allem in Hinblick auf deutsche Industrieunternehmen und Indizes mit hohen Industrieanteil. Ebenfalls wird die deutsche Handelsbilanz veröffentlicht. Hier könnte ein Blick auf die Handelsbilanz mit den USA und dem von US-Präsident Trump oftmals angesprochenen Handelsüberschuss relevant sein.















Dienstag:



Der Dienstag bringt erneut eher wenige Nachrichten mit sich. Aus dem Vereinigten Königreich kommen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen. Diese könnten unter denen des Vormonates liegen wie der Confederation of British Industry Indikator Ende März zeigt. Ebenfalls wird am Dienstag die Leistungsbilanz Japans vom Finanzministerium veröffentlicht. Diese gibt den Gesamten Netto-Fluss von Transaktionen in bzw. aus einem Land an. Hohe Werte wirken sich dabei tendenziell positiv und niedrige Werte tendenziell negativ auf die Stärke der Landeswährung aus. Außerdem veröffentlicht Kanada den Einkaufsmanagerindex der Ivey School of Business. Dieser Index ist ein wichtiges Konjunktur-Barometer einer Volkswirtschaft.













Mittwoch:



Am Mittwoch erwartet uns ein Zinsentscheid in Neuseeland. Eines der wichtigsten Ereignisse der Woche dürfte mit der Veröffentlichung des amerikanischen Federal Open Market Committee (FOMC) Protokolls geschehen. Das Protokoll umfasst eine Zusammenfassung der geldpolitischen Diskussion zwischen den Teilnehmern der FOMC-Sitzung und hat damit hohen Einfluss auf die Zins- und Geldpolitischen Entscheidungen in der Zukunft. Von Unternehmensseite wird der Quartalsbericht des US-amerikanischen Fluggesellschaft DELTA AIR veröffentlicht. Das Unternehmen zählt zu den größten Airlines der USA und der Welt.











Donnerstag:



Der Donnerstag bringt wieder einige wichtige Makro- und Unternehmenszahlen. Aus China wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Ebenfalls wird auch der Erzeugerpreisindex Chinas publiziert. Besonders wichtig wird die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex der USA. Der Verbraucherpreisindex gibt die Inflationsrate, also die Teuerungsrate aller Waren und Dienstleistungen an. Die Inflationsrate ist hier besonders interessant mit Blick auf Trumps Handelspolitik sowie auf Zinsentscheidungen des FOMC. CarMax der US-amerikanische Gebrauchtwagenhändler legt seinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 vor.















Freitag:



Der Wochenabschluss liefert einige interessante Wirtschafts- und Unternehmenszahlen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland sowie der Erzeugerpreisindex ex Energie und Nahrungsmittel der USA werden publiziert. Reuters liefert gemeinsam mit der Universität Michigan den Verbrauchervertrauensindex (MCSI) der USA. Der MCSI gilt als Frühindikator der wirtschaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten. Großbritannien liefert Bruttoinlandsproduktzahlen und Werte zur Industrieproduktion des Landes. Von der Unternehmensseite werden die Berichte zum ersten Quartal 2025 der US-Großbanken JP Morgan Chase und Wells Fargo veröffentlicht. Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock legt ebenfalls seine Bücher zum abgelaufenen ersten Quartal offen.











